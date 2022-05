Roma - Feyenoord, Edoardo Leo e il post a sorpresa con Bruno Conti: 'La finale con il mio idolo' (Di mercoledì 25 maggio 2022) La finale di Conference League tra Roma e Feyenoord si è trasformata in una vera e propria sfilata di celebrità Romane, ma soprattutto Romaniste. Tantissimi tifosi giallorossi hanno deciso di seguire ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ladi Conference League trasi è trasformata in una vera e propria sfilata di celebritàne, ma soprattuttoniste. Tantissimi tifosi giallorossi hanno deciso di seguire ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? SOLD OUT ?? ??? All'Olimpico questa sera batteranno 50.000 cuori giallorossi! ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? Cancelli a… - sportface2016 : +++Incidenti a #Tirana prima della finale di #ConferenceLeague, feriti e arrestati anche dei tifosi della #Roma in… - InfoAtac : #info #atac +++ATTENZIONE Roma-Feyenoord - su richiesta di @Roma il comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezz… - Footbal80571477 : GOLive???? UEFA Europa Conference League AS Roma vs Feyenoord Rotterdam Live ?????????? ??????????????? - cfc12 : RT @SkySport: Tutto l'Olimpico canta prima della finale ??? @vanessadv2001 ? FINALE CONFERENCE LEAGUE Roma-Feyenoord Live su Sky Sport Uno… -