Roland Garros 2022, una nuova rimonta subìta da Lorenzo Musetti: discontinuità e poco aiuto dal servizio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una nuova rimonta subìta. L’esito del primo turno del Roland Garros 2022 ha i retrogusti amari di un ko per Lorenzo Musetti. Un sapore di déjà vu per il toscano che, dopo aver perso l’anno scorso contro Novak Djokovic (n.1 del mondo) al quinto set, avanti 2-0 nel computo dei parziali, ha dovuto fare i conti con una nuova sconfitta contro il greco Stefanos Tsitsipas (n.4 ATP). Una splendida partita quella del Philippe Chatrier con Musetti che nei primi due parziali ha messo in mostra tutto il suo talento: un tennis creativo e volitivo, al cospetto di una versione di Tsitsipas non così brillante. Dalla terza frazione in avanti la musica è cambiata: il greco ha aumentato i giri del motore e limitato il numero degli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una. L’esito del primo turno delha i retrogusti amari di un ko per. Un sapore di déjà vu per il toscano che, dopo aver perso l’anno scorso contro Novak Djokovic (n.1 del mondo) al quinto set, avanti 2-0 nel computo dei parziali, ha dovuto fare i conti con unasconfitta contro il greco Stefanos Tsitsipas (n.4 ATP). Una splendida partita quella del Philippe Chatrier conche nei primi due parziali ha messo in mostra tutto il suo talento: un tennis creativo e volitivo, al cospetto di una versione di Tsitsipas non così brillante. Dalla terza frazione in avanti la musica è cambiata: il greco ha aumentato i giri del motore e limitato il numero degli ...

