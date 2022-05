Roland Garros 2022, Musetti: “Livello c’è, mi serve la continuità per cinque set” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Sembrava di rivivere le stesse sensazioni dello scorso anno. Ma Stefanos ha tirato fuori il meglio, posso solo recriminare poco. C’è da prendere le cose positive: come mi sono espresso, come ho giocato per cinque set. Fino alla fine ho dato tutto me stesso. Sono dispiaciuto, ma in parte contento della mia prestazione”. Esce a testa alta e comunque soddisfatto Lorenzo Musetti, sconfitto al primo turno del Roland Garros 2022 da Stefanos Tsitsipas dopo oltre tre ore di gioco. “Credo che Stefanos abbia vinto perché è stato più forte nei momenti giusti, più solido più continuo dal terzo in poi, io ho avuto le mie chances. Certo non ho preparato al meglio questo Roland Garros per via dell’infortunio ma ho fatto comunque una buona prestazione” ha sottolineato ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Sembrava di rivivere le stesse sensazioni dello scorso anno. Ma Stefanos ha tirato fuori il meglio, posso solo recriminare poco. C’è da prendere le cose positive: come mi sono espresso, come ho giocato perset. Fino alla fine ho dato tutto me stesso. Sono dispiaciuto, ma in parte contento della mia prestazione”. Esce a testa alta e comunque soddisfatto Lorenzo, sconfitto al primo turno delda Stefanos Tsitsipas dopo oltre tre ore di gioco. “Credo che Stefanos abbia vinto perché è stato più forte nei momenti giusti, più solido più continuo dal terzo in poi, io ho avuto le mie chances. Certo non ho preparato al meglio questoper via dell’infortunio ma ho fatto comunque una buona prestazione” ha sottolineato ...

Advertising

Eurosport_IT : LA GIORGI C'É! ???????? L'azzurra si prende il 2° turno del Roland Garros: battuta la cinese Shuai Zhang in 3 set! ??… - sportmediaset : Medvedev e Rublev al secondo turno, Tsonga dice addio al tennis #Roland-Garros - SkySport : ?? Sinner dopo la conferenza stampa si ferma a guardare il match di Musetti ?? @cottae ? Roland Garros Musetti-Tsitsi… - sportface2016 : #RolandGarros, Lorenzo #Musetti: 'Questo livello credo di averlo, mi serve la continuità per cinque set' #tennis - vetky : RT @GeorgeSpalluto: Grandissima remuntada di Marco Cecchinato! Battuto Pablo Andujar 46 46 60 75 60. Per la 4^ volta supera il 1° turno in… -