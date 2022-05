Rieti | allenatore di basket dà uno schiaffo a una giocatrice | il provvedimento

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il fatto si è verificato nel weekend Luciano Bongiorno asi è reso protagonista di un gesto deprecabile. L’, nel weekend, al PalaSojourner di, alla guida delRoma ha dato unoa una sua. In palio la promozione in Serie A2 e a giocarsela ilRoma e il Panthers Roseto, formazione di Roseto degli Abruzzi. Alla fine del secondo quarto di gioco, Bongiorno ha però perso la pazienza. Una delle sue giocatrici (Benedetta Aghilarre) sbaglia un tiro libero. Violenta la reazione del coach che ha rimproverato la 17enne e le ha dato unodietro la nuca. Subito pronta la condanna del presidente FIP Giovanni Petrucci: “La violenza è esecrabile e non appartiene al nostro sport e alla nostra ...

... non vuole minimizzare quanto accaduto domenica anella partita tra Roma e Roseto in serie B femminile E' stato sospeso dal tribunale federale, su richiesta della Procura Federale, l'...Bongiorno è accusato da un video diventato virale di aver schiaffeggiato una sua giocatrice di 17 anni per un tiro sbagliato durante la partita acontro le Panthers Roseto. Basandosi solo sul ...Luciano Bongiorno a Rieti si è reso protagonista di un gesto deprecabile. L'allenatore, nel weekend, al PalaSojourner di Rieti ...E’ stato sospeso dal tribunale federale, su richiesta della Procura Federale, l’allenatore che ha dato uno schiaffo a una sua giocatrice: "sospeso in via cautelare e con effetto immediato il tesserato ...