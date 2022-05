(Di mercoledì 25 maggio 2022) MILANO -, lungo come una station wagon e comodo come una multispazio, dotato di caratteristiche da Suv: è il. Proposto nella versione 5da 16.250 euro, in ...

MILANO - Modulare e versatile, lungo come una station wagon e comodo come una multispazio, dotato di caratteristiche da Suv: è ilJogger. Proposto nella versione 5 posti da 16.250 euro, in quella da 7 posti da 18.950 euro. Al volante offre le sensazioni di guida del segmento C: passo di 2,90 metri e, con i cerchi da ...È chiaro che la disponibilità di auto usate dipende dalvenduto qualche anno prima: il futuro ... Sta vincendo, attualmente, chi ha auto disponibili subito, comee DR Automobiles. Vince il ... Nuovo Dacia Jogger, modulare e versatile fino a 7 posti MILANO - Modulare e versatile, lungo come una station wagon e comodo come una multispazio, dotato di caratteristiche da Suv: è il nuovo Jogger Dacia. Proposto nella versione 5 posti da 16.250 euro, in ...Gli italiani vanno pazzi per il SUV della casa romena e a maggio possono averlo in versione GPL con un anticipo bassissimo.