**Minori: Viminale, nei primi 4 mesi 2022 in Italia sono scomparsi 3.589 minori**

Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - Nel primo quadrimestre del 2022 il dato nazionale riporta 3.589 minori di età scomparsi (cioè il 64,63% del totale delle denunce di scomparsa, che ammontano a 5.553), di cui 1.180 Italiani e 2.409 stranieri. La percentuale dei ritrovamenti è del 72,11% per gli Italiani e del 31,17% per gli stranieri. Oggi ricorre la giornata internazionale dei minori scomparsi, un fenomeno oggetto di costante e quotidiana attenzione da parte delle Forze di Polizia, dell'Ufficio del Commissario straordinario per le persone scomparse e delle altre Istituzioni, preposti a prevenirlo, a contrastarlo e a monitorarlo, anche attraverso il coinvolgimento della società civile. Secondo i dati presenti nel Ced del ministero dell'Interno, nel 2021 i minori scomparsi ...

