Mercurio retrogrado | la guida di Tinder per non lasciarsi scappare l' amore

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Se per i vostri amici siete i 'sensitivi' del gruppo perché consultate l'oroscopo ad ogni minimo imprevisto, allora l'arrivo divi metterà sicuramente alla prova. Quando questo ...

preciousfede : Si vede che stiamo nel mercurio retrogrado - bazzestrane : ah è vero che c'è mercurio retrogrado - _franca_mente : Batterie scariche, chiavi dimenticate, treni persi, macchine che non partono, ritardi, fraintendimenti e battibecch… - carakate__ : RT @martola__: mercurio io lo capisco che sei retrogrado ma te ne devi fare una ragione e mollarci - Fisifa1 : RT @martola__: mercurio io lo capisco che sei retrogrado ma te ne devi fare una ragione e mollarci -

Se per i vostri amici siete i 'sensitivi' del gruppo perché consultate l'oroscopo ad ogni minimo imprevisto, allora l'arrivo divi metterà sicuramente alla prova. Quando questo volubile pianeta inizierà a fare marcia indietro, tutti i single, dall'ambizioso Ariete all'emotivo Pesci, potrebbero avere qualche ...sarà contemporaneamentee opposto. Significa che ci saranno tensioni sia sul posto di lavoro che nel rapporto col partner. A rendere ancora peggiore il quadro arriverà anche la ...Tinder, celebre appa di dating, ha chiesto ad un famoso astrologo indiano di stilare un oroscopo per orientarci meglio nella nostra ...Se per i vostri amici siete i “sensitivi” del gruppo perché consultate l’oroscopo ad ogni minimo imprevisto, allora l’arrivo di Mercurio retrogrado vi ...