Mauro Corona contro Chiara Nasti e Mattia Zaccagni | “Il loro bambino dovrebbe essere tutelato | mi sembra un insulto esporlo ad un gloria che non sa di avere”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il calciatore della Lazioe l’influencerhanno affittato l’intero stadio Olimpico di Roma per svelare il sesso del, scritte sul maxi-schermo, coriandoli colorati con parenti e amici a bordo campo. Il party gender reveal è finito nel mirino anche di: “È stata una cafonata, ma cafonata non è l’aggettivo giusto. Innanzitutto il nascituro. Passerà alla storia comeprivilegiato per il quale i genitori hanno affittato lo stadio”, le parole dello scrittore a “CartaBianca“. “Lo prenderanno anche in giro: ‘io non avevo neanche la merenda…’. Ci vorrebbe una tutela,genitori non ...

Mauro Corona è stato ospite come sempre ieri di Cartabianca, talk show condotto da Bianca Berlinguer in onda tutti i martedì sera su Rai Tre. Lo scrittore montanaro si è soffermato sul "caso" Mattia Zaccagni e Chiara Nasti.