LIVE Trevisan-Linette 6-3 6-2, Roland Garros 2022 in DIRETTA: vittoria convincente dell’azzurra (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.18 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata! 20.16 La nostra portacolori termina il match con 11 vincenti e 18 errori non forzati (12-33 invece il conto di Linette). Martina chiude con il 61% dei punti vinti con la prima di servizio (contro il 46% della polacca) e il 50% con la seconda (contro il 42% della sua avversaria). 20.13 Dopo il titolo conquistato settimana scorsa a Rabat e la bella vittoria al primo turno qui a Parigi contro la britannica Dart, l’azzurra conferma dunque l’ottima forma con un’altra grande prestazione. La nativa di Firenze non ha praticamente mai sofferto quest’oggi e ha portato a casa il match in un’ora e 19 minuti. Ora al terzo turno ci sarà la vincente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.18 La nostratermina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata! 20.16 La nostra portacolori termina il match con 11 vincenti e 18 errori non forzati (12-33 invece il conto di). Martina chiude con il 61% dei punti vinti con la prima di servizio (contro il 46% della polacca) e il 50% con la seconda (contro il 42% della sua avversaria). 20.13 Dopo il titolo conquistato settimana scorsa a Rabat e la bellaal primo turno qui a Parigi contro la britannica Dart, l’azzurra conferma dunque l’ottima forma con un’altra grande prestazione. La nativa di Firenze non ha praticamente mai sofferto quest’oggi e ha portato a casa il match in un’ora e 19 minuti. Ora al terzo turno ci sarà la vincente ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #RolandGarros Una buona e una cattiva notizia dai 'nostri': #Trevisan spazza via #Linette 6… - zazoomblog : LIVE – Trevisan-Linette 2-1 Roland Garros: RISULTATO in DIRETTA - #Trevisan-Linette #Roland #Garros: - sambonnar2 : RT @Eurosport_IT: Forza Martina! ????? Segui il match LIVE su @discoveryplusIT ?????? #EurosportTENNIS | #RolandGarros | #RG22 | #Trevisan - Eurosport_IT : Forza Martina! ????? Segui il match LIVE su @discoveryplusIT ?????? #EurosportTENNIS | #RolandGarros | #RG22 | #Trevisan - Ubitennis : Roland Garros day 4 LIVE: in campo Raducano e Aliassime, più tardi per Fognini e Trevisan -