Lino Banfi | la figlia Rosanna | “Lavoratori? Mai avuto problemi nel nostro ristorante Noi offriamo un contratto regolare e un clima sereno”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) “La mancanza di manodopera è una realtà drammatica con cui mi scontro ogni giorno con la mia azienda agricola”. Con queste parole, Al Bano si è aggiunto, ultimo in ordine cronologico, alla denuncia, lanciata da Alessandro Borghese e condivisa tra gli altri, da Flavio Briatore e Karina Cascella, sulla presunta scarsa voglia di lavorare e mettersi in gioco delle nuove generazioni. Di idee diverse sonoe lache, in un’intervista a Nuovo, hanno dichiarato: “Noi siamo stati fortunati. Nellavorano ragazzi che abbiamo assunto cinque anni fa e altri presi più di recente. Vero è che, oltre a offrire un, noi assicuriamo anche undi lavoroe familiare. ...

... la risposta arriva da un altro pugliese Doc, anzi due,e Rosanna. Mentre Al Bano si rifiuta di reperire dipendenti rivolgendosi al Centro per l'Impiego, come richiede il sistema italiano, ...... specie dei giovani, di lavorare e sacrificarsi e sull'argomento dice la sua anche nonno Libero , il famoso. L'attore ha deciso di sfatare il mito sul reddito di cittadinanza, ormai capo ...Il proprietario del club è sceso in campo come una furia e ha messo le mani addosso a chi aveva preso il pallone per battere il rigore: doveva ...Dopo la triste e opinabile uscita di Al Bano che si lamenta del fatto che i giovani non vogliono lavorare presso le sue aziende agricole in Puglia, la risposta arriva da un altro pugliese Doc, anzi du ...