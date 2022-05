Le insalate più light d'Europa secondo uno studio (e l'Italia non c'è!) (Di mercoledì 25 maggio 2022) Caldo caldo caldo: si boccheggia e si fa fatica anche solo a pensare a mangiare, figuriamoci a cucinarlo. Se anche voi avete solo voglia di qualcosa di leggero, qui la classifica delle insalate più light (e non) d'Europa Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 maggio 2022) Caldo caldo caldo: si boccheggia e si fa fatica anche solo a pensare a mangiare, figuriamoci a cucinarlo. Se anche voi avete solo voglia di qualcosa di leggero, qui la classifica dellepiù(e non) d'

Advertising

_74Nicea_ : @GiancarloGiord3 @Umastru1 Ma poi competitiva da Dio. A chi ha la produzione più abbondante di pomodori, godi quand… - bvrbharrys : @clevds no basta io non cucino più solo insalate pasta fredda ecc - itselenaa00 : Arrivato il periodo dell’anno in cui non ho più voglia di cucinare e se sono sola vado avanti a toast ed insalate - ItalyGourmet : - NutraceuticaIT : RT @doveecomemicuro: ??Il #ravanello è sfruttato in fitoterapia per le sue proprietà benefiche e viene coltivato per la radice, sfruttata pe… -