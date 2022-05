La storia di Davide Di Porto, ex naufrago che rovista nei cassonetti per vivere (Di mercoledì 25 maggio 2022) Davide Di Porto, ex personal trainer, partecipò all’Isola dei Famosi nel 2010, oggi si trova a vivere di espedienti “Per sopravvivere rovisto nella spazzatura” dice l’ex naufrago Davide Di Porto a Nuovo Tv, che lo ha fotografato e intervistato nel magazine in edicola questa settimana. Di Porto spiega: “Voglio condividere con il pubblico la mia condizione”. Torna a parlare di sé l’ex naufrago diventato famoso durante l’edizione del reality Mediaset e che oggi è costretto a vivere di espedienti. Per prendersi cura di sé e della mamma malata, Davide è costretto a rovistare nella spazzatura e cercare cose da rivendere nei mercatini per ricavare qualche soldo. L’ex personal trainer ed ex ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)Di, ex personal trainer, partecipò all’Isola dei Famosi nel 2010, oggi si trova adi espedienti “Per sopravrovisto nella spazzatura” dice l’exDia Nuovo Tv, che lo ha fotografato e intervistato nel magazine in edicola questa settimana. Dispiega: “Voglio condividere con il pubblico la mia condizione”. Torna a parlare di sé l’exdiventato famoso durante l’edizione del reality Mediaset e che oggi è costretto adi espedienti. Per prendersi cura di sé e della mamma malata,è costretto are nella spazzatura e cercare cose da rivendere nei mercatini per ricavare qualche soldo. L’ex personal trainer ed ex ...

