Kristen Stewart a Cannes 2022: "Crimes of the Future difficile da vedere? Io non la penso così" (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'incontro con Kristen Stewart, Viggo Mortensen e il resto del cast di Crimes of the Future, in occasione della conferenza stampa a Cannes 2022, è culminato con una dichiarazione dell'attrice relativa al nuovo film di David Cronenberg. Durante la conferenza stampa di Crimes of the Future di David Cronenberg, pellicola in Concorso al Festival di Cannes 2022, Kristen Stewart ha esordito rivelando di non aver mai compreso il motivo per cui alcune persone adorano definire i film del regista di culto come "difficili da vedere". Per molti amanti del cinema la 75esima edizione del Festival è iniziata a tutti gli effetti soltanto con la proiezione del nuovo lavoro del maestro ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'incontro con, Viggo Mortensen e il resto del cast diof the, in occasione della conferenza stampa a, è culminato con una dichiarazione dell'attrice relativa al nuovo film di David Cronenberg. Durante la conferenza stampa diof thedi David Cronenberg, pellicola in Concorso al Festival diha esordito rivelando di non aver mai compreso il motivo per cui alcune persone adorano definire i film del regista di culto come "difficili da". Per molti amanti del cinema la 75esima edizione del Festival è iniziata a tutti gli effetti soltanto con la proiezione del nuovo lavoro del maestro ...

