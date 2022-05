Inter, colpo Bremer: affare in dirittura d'arrivo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Smaltita la delusione per la mancata conquista dello scudetto, con il titolo che è passato nelle mani del Milan al termine di un lungo duello, l'Inter si è subito gettata a capofitto sul mercato per preparare la prossima stagione... Leggi su today (Di mercoledì 25 maggio 2022) Smaltita la delusione per la mancata conquista dello scudetto, con il titolo che è passato nelle mani del Milan al termine di un lungo duello, l'si è subito gettata a capofitto sul mercato per preparare la prossima stagione...

Advertising

SciabolataFFP : Per la GdS l'Inter starebbe lavorando per portare Mkhitaryan e Dybala a Milano a parametro 0. Il doppio colpo sare… - Richimolten : @stefanoscorpio La doppietta di Giroud nel Derby... dopo quelle 2 pere l'Inter ha accusato il colpo e ha fatto 7 punti in 7 partite - infoitsport : Inter-Bremer, è fatta: costi e dettagli del nuovo colpo nerazzurro - BiffiLuca : RT @mvcalcio: Questo mancato scudetto è un brutto colpo per l’Inter. Ora, meno quei soldi, le cessioni da fare saranno 3 e non più 2. ?? - GloriaSartorio : #Mercato, #Vidal e #Sanchez aiutano l'#Inter per il colpo in mezzo -