Ibrahimovic operato al ginocchio, out 7 - 8 mesi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Zlatan Ibrahimovic è stato operato oggi al ginocchio e la prognosi stimata è di 7 - 8 mesi. Lo annuncia il Milan in una nota. "Il Milan comunica che nella giornata odierna, è stato operato al ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Zlatanè statooggi ale la prognosi stimata è di 7 - 8. Lo annuncia il Milan in una nota. "Il Milan comunica che nella giornata odierna, è statoal ...

