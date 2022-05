«Ha chattato con me, ora mi sento in colpa»: la ragazza con cui il killer di Uvalde parlava di fucili online Chi è Ramos (Di mercoledì 25 maggio 2022) Prima di compiere il massacro alla scuola elementare, Ramos ha scritto a una ragazza su Instagram che dice di non conoscerlo. «Ho un segreto che ti voglio dire», le ha detto Leggi su corriere (Di mercoledì 25 maggio 2022) Prima di compiere il massacro alla scuola elementare,ha scritto a unasu Instagram che dice di non conoscerlo. «Ho un segreto che ti voglio dire», le ha detto

