Advertising

FamigliaGov : 'Contro le bambine e i bambini si consumano crimini efferati ogni giorno, nel silenzio. Nel silenzio scompaiono, e… - GiovannettiSofi : RT @maryfalco71: ?? #25Maggio Giornata internazionale dei bambini scomparsi Piera Maggio: „I minori scomparsi vanno cercati, non dimentica… - valentina_ci_75 : RT @Agenpress: Giornata minori scomparsi. Ministero Interno. Nei primi mesi 2022 sono 3.589 - Agenpress : Giornata minori scomparsi. Ministero Interno. Nei primi mesi 2022 sono 3.589 - MenegazziMarina : RT @MediasetTgcom24: Giornata minori scomparsi, sono 3.589 nei primi mesi 2022 #giornatainternazionaledeiminoriscomparsi -

...ddl sulle spese per iin comunità o istituti, sul ddl per l'equilibrio di genere nelle cariche pubbliche, sul ddl sulle imprese sociali di comunità, sul ddl per l'istituzione della...Sono i dati del Commissario di governo in occasione dellainternazionale deiscomparsi.Nel primo quadrimestre del 2022 sono 3.589 i minori scomparsi, il 64% del totale delle denunce di sparizione, che ammontano a 5.553, di cui 1.180 italiani e 2.409 stranieri. La percentuale dei ritrova ...Milano, 25 mag. (LaPresse) - Nei primi quattro mesi del 2022 sono 3.589 i minori scomparsi, pari al 64,63% del totale delle denunce di scomparsa, che ...