Falcone e la pista nera | anche “Foglio” e “Libero” contro Report La vedova di Delle Chiaie querela

Lo aveva scritto "Il Secolo d'Italia" prima di tutti, prima che "Report" andasse in onda, e subito dopo. "Quell'inchiesta sulla pista nera dietro la strage di Capaci e l'omicidio di Giovanni Falcone è una bufala", poi era arrivata anche la nota della Procura di Caltanissetta a smentire quelle presunte, clamorose rivelazioni, sul ruolo di Stefano Delle Chiaie. A parte le perquisizioni nelle redazioni e a casa del giornalista, sempre da condannare, sui contenuti dell'inchiesta c'è aria di fritto e di bufala, di roba vecchia e già scartata, come ha fatto notare il procuratore nisseno ieri. La "pista nera" che sa di patacca per Il Foglio Oggi anche "Il Foglio", al netto ...

