Entra a scuola e fa una strage: uccisi 19 bambini (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un nuovo massacro scuote gli Usa e il mondo intero. strage in una scuola elementare in Texas: almeno 19 bambini e 2 adulti sono stati uccisi. A compiere la strage attorno alle 11.30 locali nella Robb Elementary School della cittadina di Uvalde... Leggi su europa.today (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un nuovo massacro scuote gli Usa e il mondo intero.in unaelementare in Texas: almeno 19e 2 adulti sono stati. A compiere laattorno alle 11.30 locali nella Robb Elementary School della cittadina di Uvalde...

