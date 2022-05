E ne sentiremo molto parlare... (Di mercoledì 25 maggio 2022) photo courtesy Instagram Selena Gomez, classe 1992, non è stata sui social media per quattro anni. Ha preso questa decisione per tutelare la sua salute mentale. A detta sua, è stata la decisione migliore della sua vita.«L’odio e i confronti inutili sono scomparsi da quando ho messo giù il cellulare». L’ex stellina della Disney è sotto i riflettori da quando era poco più che bambina. E, nonostante questo, non si è mai nascosta dietro la sua notorietà. Ha venduto milioni di album. È diventata la celeb più seguita al mondo su Instagram. Ha vissuto un amore turbolento (con Justin Bieber). Si è persino sottoposta a un trapianto di rene. Ma ha imparato che, a volte, per respirare bisogna solo staccare la spina. Così, anni dopo i ricoveri in rehab, il digital detox e una lunga battaglia contro depressione e ansia, ha lavorato a un progetto per cui è più che ambiziosa. Leggi su amica (Di mercoledì 25 maggio 2022) photo courtesy Instagram Selena Gomez, classe 1992, non è stata sui social media per quattro anni. Ha preso questa decisione per tutelare la sua salute mentale. A detta sua, è stata la decisione migliore della sua vita.«L’odio e i confronti inutili sono scomparsi da quando ho messo giù il cellulare». L’ex stellina della Disney è sotto i riflettori da quando era poco più che bambina. E, nonostante questo, non si è mai nascosta dietro la sua notorietà. Ha venduto milioni di album. È diventata la celeb più seguita al mondo su Instagram. Ha vissuto un amore turbolento (con Justin Bieber). Si è persino sottoposta a un trapianto di rene. Ma ha imparato che, a volte, per respirare bisogna solo staccare la spina. Così, anni dopo i ricoveri in rehab, il digital detox e una lunga battaglia contro depressione e ansia, ha lavorato a un progetto per cui è più che ambiziosa.

