Djokovic-Molcan in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Novak Djokovic affronterà lo slovacco Alex Molcan nel secondo turno del Roland Garros 2022. Per il numero uno del mondo si tratta di una partita molto significativa dal punto di vista delle emozioni. Nel box del suo avversario, infatti, c’è quel Marian Vajda da cui qualche settimana fa si è separato e che è stato forse uno dei fattori principali del dominio del serbo nell’ultimo decennio. Nole al momento sembra però troppo concentrato sul vero obiettivo per lasciarsi destabilizzare. Il trionfo a Roma gli ha dato quella fiducia necessaria per poter puntare al titolo. Con Molcan c’è solamente un precedente da registrare. I due, infatti, si sono incontrati la scorsa primavera nella finale del torneo di Belgrado 2. Djokovic riuscì ad imporsi in due set ma non fu una ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Novakaffronterà lo slovacco Alexnel secondo turno del. Per il numero uno del mondo si tratta di una partita molto significativa dal punto di vista delle emozioni. Nel box del suo avversario, infatti, c’è quel Marian Vajda da cui qualche settimana fa si è separato e che è stato forse uno dei fattori principali del dominio del serbo nell’ultimo decennio. Nole al momento sembra però troppo concentrato sul vero obiettivo per lasciarsi destabilizzare. Il trionfo a Roma gli ha dato quella fiducia necessaria per poter puntare al titolo. Conc’è solamente un precedente da registrare. I due, infatti, si sono incontrati la scorsa primavera nella finale del torneo di Belgrado 2.riuscì ad imporsi in due set ma non fu una ...

