Di Maio, 40.000 minori ucraini arrivati in Italia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono 40.000 i minorenni ucraini giunti in Italia nei tre mesi dall'inizio della guerra nel loro Paese, su un totale di 120.000 arrivi. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono 40.000 i minorennigiunti innei tre mesi dall'inizio della guerra nel loro Paese, su un totale di 120.000 arrivi. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Luigi Di, ...

Di Maio, 40.000 minori ucraini arrivati in Italia Sono 40.000 i minorenni ucraini giunti in Italia nei tre mesi dall'inizio della guerra nel loro Paese, su un totale di 120.000 arrivi. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sottolineando che la Farnesina ha istituito un organismo per seguire specificamente i problemi legati all'afflusso di minori. Zelensky: "Se Putin comprende realtà, via di uscita diplomatica" ... Russia: "Non lo abbiamo ancora visto" Ucraina, Di Maio: "A oggi non ci sono condizioni per la pace"... Il presidente ucraino ha parlato di "quasi 30.000 soldati russi uccisi" e di "oltre 200 aerei ... Guerra Ucraina Russia, Kiev: russi hanno pieno controllo del Mar D'Azov. DIRETTA Le navi straniere potranno lasciare oggi il porto di Mariupol, nel sud dell'Ucraina. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca spiegando che alle 8 di domani mattina verrà aperto un corridoi ...