Con l’aumento delle temperature cresce la voglia di sistemare casa

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Primavera è sinonimo di rinascita. Quel periodo dell’anno in cui leiniziano ad aumentare, le giornate si fanno più lunghe e il freddo invernale lascia finalmente spazio alla bella stagione, segna per tutti “l’alba di un nuovo inizio”. L’arrivo della Primavera porta con sé una sensazione di rinnovata vitalità e di ritrovata energia, che spesso genera in noi ladi apportare piccole migliorie ai luoghi in cui viviamo, portando a compimento tutti quei piccoli lavoretti diche durante l’inverno non riusciamo a realizzare. ManoMano – l’e-commerce leader europeo del fai-da-te, giardinaggio e arredo– ha condotto una ricerca interna che ha confermato la diffusione di questa tendenza tra gli italiani. Analizzando i dati di vendita della piattaforma, con un focus sul periodo che precede l’estate, ...