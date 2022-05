Come mantenere i messaggi WhatsApp che scompaiono, cambiamento in beta (Di mercoledì 25 maggio 2022) I messaggi WhatsApp che scompaiono in selezionate chat sono di grande aiuto per tanti di coloro che non vogliono vedere ingolfati i loro telefoni con contenuti superflui e poco utili. Eppure, nonostante il ricorso alla funzione, nel marasma di note non importanti potrebbe capitare anche qualcosa di rilevante che non è opportuno perdere di vista. Per questo motivo, gli sviluppatori hanno lavorato ad una specifica scappatoia, già visionata in anteprima in beta e comunicata dall’informatore WAbetaInfo. I messaggi WhatsApp che scompaiono dopo un determinato lasso di tempo appartengono a quelle chat per le quali si è prevista questa feature. Dalle impostazioni della conversazione, è possibile abilitare la cancellazione automatica di quanto condiviso dopo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ichein selezionate chat sono di grande aiuto per tanti di coloro che non vogliono vedere ingolfati i loro telefoni con contenuti superflui e poco utili. Eppure, nonostante il ricorso alla funzione, nel marasma di note non importanti potrebbe capitare anche qualcosa di rilevante che non è opportuno perdere di vista. Per questo motivo, gli sviluppatori hanno lavorato ad una specifica scappatoia, già visionata in anteprima ine comunicata dall’informatore WAInfo. Ichedopo un determinato lasso di tempo appartengono a quelle chat per le quali si è prevista questa feature. Dalle impostazioni della conversazione, è possibile abilitare la cancellazione automatica di quanto condiviso dopo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky, parlando del peggioramento della situazione nel Donbass, ha chiesto ai governi stranieri di con… - bendellavedova : Togliere oggi il sostegno all’#Ucraina da parte dell’Italia annunciando la fine dell’invio di armi per la difesa da… - lore_bi : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Zelensky, parlando del peggioramento della situazione nel Donbass, ha chiesto ai governi stranieri di continuar… - FrancoMater2 : @ADeLaurentiis Per me li meriti. Poi caro Aurelio, sta a te vedere se puoi andare avanti da solo o se c'è bisogno d… - AdMembrumSegugi : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Zelensky, parlando del peggioramento della situazione nel Donbass, ha chiesto ai governi stranieri di continuar… -