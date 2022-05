Colin Firth e Toni Collette nel trailer della miniserie The Staircase – Una morte sospetta (Di mercoledì 25 maggio 2022) in arrivo su Sky e e in streaming solo su NOW: nel cast anche Michael Stuhlbarg, Juliette Binoche e Dane DeHaan Debutta l’8 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW The Staircase – Una morte sospetta, già apprezzatissima miniserie true crime di cui viene rilasciato oggi il trailer ufficiale, con il Premio Oscar e vincitore del BAFTA Colin Firth (Kingsman – Il cerchio d’oro, A Single Man) nei panni di Michael Peterson e Toni Collette (Cena con delitto – Knives Out, Le nozze di Muriel) nei panni di Kathleen Peterson. Coprodotta da Annapurna Television, la miniserie, in otto episodi, è scritta da AnTonio Campos e Maggie Cohn che ne sono anche produttori esecutivi e showrunner. ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) in arrivo su Sky e e in streaming solo su NOW: nel cast anche Michael Stuhlbarg, Juliette Binoche e Dane DeHaan Debutta l’8 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW The– Una, già apprezzatissimatrue crime di cui viene rilasciato oggi ilufficiale, con il Premio Oscar e vincitore del BAFTA(Kingsman – Il cerchio d’oro, A Single Man) nei panni di Michael Peterson e(Cena con delitto – Knives Out, Le nozze di Muriel) nei panni di Kathleen Peterson. Coprodotta da Annapurna Television, la, in otto episodi, è scritta da Ano Campos e Maggie Cohn che ne sono anche produttori esecutivi e showrunner. ...

