CIS per il Sannio: Lombardi e Mastella scrivono a Carfagna, De Luca e Bonavitacola

Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Il Vice Presidente della Provincia, Nino Lombardi, ed il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, hanno comunicato alla Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, al Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e al Vice Presidente Fulvio Bonavitacola, che è in dirittura d'arrivo il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per tutti i 78 Comuni del Sannio e che lo stesso sarà al più presto formalizzato ed inviato alle Autorità di Governo regionale e nazionale. Com'è noto, Provincia e Comune di Benevento, al fine di riaffermare il protagonismo delle Istituzioni locali nella programmazione della crescita socio-economica del Sannio, hanno attivato, a fine 2019, con la Presidenza di Antonio Di Maria ed essendo ...

