Carmen Di Pietro pensione e eredità | La cifra percepita (Di mercoledì 25 maggio 2022) Carmen Di Pietro torna sotto i riflettori. Questa volta non c’entra però nessuna gaffe che è solita fare l’attuale naufraga de L’Isola dei Famosi, ma tutt’altro. In molti, infatti, si chiedono quanto abbia percepito di pensione la soubrette dopo la morte di Sandro Paternostro, suo ex marito e noto giornalista. Ecco la cifra. Carmen Di … L'articolo Carmen Di Pietro pensione e eredità La cifra percepita proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 25 maggio 2022)Ditorna sotto i riflettori. Questa volta non c’entra però nessuna gaffe che è solita fare l’attuale naufraga de L’Isola dei Famosi, ma tutt’altro. In molti, infatti, si chiedono quanto abbia percepito dila soubrette dopo la morte di Sandro Paternostro, suo ex marito e noto giornalista. Ecco laDi … L'articoloDiLaproviene da Velvet Gossip.

Advertising

IsolaDeiFamosi : 'Io lo so che tutti i pettini vengono al nodo' Carmen Di Pietro sarai per sempre famosa. #isola - katiusciapugli1 : RT @oocisola: carmen di pietro non riconosce suo fratello #isola - di_lorenza : @Kandinsky56 Il figlio di Carmen Di Pietro - AccadevaOggi : #AccadevaOggi 24 maggio 1965: Nasce Carmen Di Pietro, showgirl e attrice italiana - puledraroma77 : @italskipper Carmen di Pietro devo vincere la #isoladeifamosi2022 -