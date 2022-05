Buca con la bici sul colle San Bartolo e lo ritrovano morto nella scarpata. Tragico volo di oltre 70 metri per un ciclista 61enne (Di mercoledì 25 maggio 2022) PESARO - Era uscito da casa ieri mattina per un'escursione in bicicletta sulla Panoramica. Non è più tornato. E' stato ritrovato morto nel tardo pomeriggio, nell'intrico della vegetazione della ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 25 maggio 2022) PESARO - Era uscito da casa ieri mattina per un'escursione incletta sulla Panoramica. Non è più tornato. E' stato ritrovatonel tardo pomeriggio, nell'intrico della vegetazione della ...

Advertising

infoitinterno : Buca con la bici sul colle San Bartolo e lo ritrovano morto nella scarpata. Tragico volo di oltre 70 metri per - TShopItalia1 : ?? Oral-B Cross Action Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 10 pezzi, con Tecnologia CleanMaximise, Pacco Ada… - almascia991bubu : @Ryanwsa1 @mspetrapetrova Come vorrei fare buca con la mia mazza da 15???????????????? - GazzettadiSiena : La photogallery con tutte le emozioni dello scorso weekend - gc_giogio : @Maruzzella8720 ... che mettono la posta con l'indirizzo giusto ma nella buca o nella via sbagliata, come mi è già successo. -