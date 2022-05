Armi libere, no all'aborto e ai matrimoni gay. Greg Abbott, l'uomo che ha fatto del suo Texas un Far West bigotto (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il governatore ha voluto una legge per cui nello stato comprare una pistola è facile come acquistare un gelato. Trumpiano di ferro, è entrato nel Pantheon degli idoli della destra conservatrice americana ed europea. E, manco a dirlo, dei cospirazionisti Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il governatore ha voluto una legge per cui nello stato comprare una pistola è facile come acquistare un gelato. Trumpiano di ferro, è entrato nel Pantheon degli idoli della destra conservatrice americana ed europea. E, manco a dirlo, dei cospirazionisti

Advertising

_Nico_Piro_ : @MarcoMilani_IT La risposta della NRA è sempre la stessa: armi libere significa che le armi non sono solo nelle man… - AndreaMarano11 : RT @_Nico_Piro_: @MarcoMilani_IT La risposta della NRA è sempre la stessa: armi libere significa che le armi non sono solo nelle mani dei c… - sabrinalimanni : Le armi libere in USA sono una vergogna, ma cosa c'entra mettere di mezzo l'aborto e l'odio contro le donne parlando della strage in #Texas? - ZeniaConfusa : RT @sbatecaz: @Happy4Trigger Libere armi in libere stragi - dvaldi1 : RT @CremaschiG: Altre strage di bambini negli #USA per le #armi libere ..è la libertà occidentale che i nostri governi difendono con la #gu… -