Voti e Statistiche Fantacalcio 38a giornata: Giroud decisivo, Mazzocchi e Muldur in difficoltà (Di martedì 24 maggio 2022) In questa rubrica settimanale analizziamo, ruolo per ruolo, i Voti più imprevedibili di giornata (in positivo e in negativo) condividendo poi tutte le Statistiche con i Top e Flop della settimana. PORTIERI: VICARIO 8,5: si supera in occasione del colpo di testa ravvicinato di Zapata a inizio match. Nel corso della partita para di tutto, chiudendo alla grande la stagione e dimostrando ancora una volta di essere uno dei migliori portieri della Serie A. PADELLI 7,5: non giocava da tanto tempo, ma si fa trovare prontissimo. Compie una doppia parata strepitosa su Bohinen e Verdi, devia sul palo il colpo di testa di Fazio e chiude la porta anche a Ribery. Bella prestazione. BARDI 7: si fa trovare pronto sui tentativi di Portanova e Yeboah. Per il resto, partita di ordinaria amministrazione. CONSIGLI 7: è un vero e proprio tiro al ... Leggi su seriea24 (Di martedì 24 maggio 2022) In questa rubrica settimanale analizziamo, ruolo per ruolo, ipiù imprevedibili di(in positivo e in negativo) condividendo poi tutte lecon i Top e Flop della settimana. PORTIERI: VICARIO 8,5: si supera in occasione del colpo di testa ravvicinato di Zapata a inizio match. Nel corso della partita para di tutto, chiudendo alla grande la stagione e dimostrando ancora una volta di essere uno dei migliori portieri della Serie A. PADELLI 7,5: non giocava da tanto tempo, ma si fa trovare prontissimo. Compie una doppia parata strepitosa su Bohinen e Verdi, devia sul palo il colpo di testa di Fazio e chiude la porta anche a Ribery. Bella prestazione. BARDI 7: si fa trovare pronto sui tentativi di Portanova e Yeboah. Per il resto, partita di ordinaria amministrazione. CONSIGLI 7: è un vero e proprio tiro al ...

Advertising

CDonisi : @MarcelloPizzin1 @rudisubbuteo @SassuoloUS Ho visto la partita dell'Inter per spezzoni, ho letto statistiche e voti… - Rodo97asroma : Errata corrige* in realtà le presenze sono 3 quell'anno e 2 l'anno dopo col Chievo, mi basavo sulle statistiche di… - fantapiu3 : #fantacalcio Le statistiche della #SerieB secondo i voti #Fantapiu3 della stagione 21/22 #stats - NelloDeFalco1 : @Cookiegg5 @AmiciUfficiale ma cosa c’entrano le statistiche con i fatti?giustamente non vince Alex e i voti sono taroccati?? -