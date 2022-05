Vaiolo delle scimmie | Galli | emergenza internazionale? Atto dovuto

(Di martedì 24 maggio 2022) Elevare ail? “L’ipotesi dell’Organizzazione mondiale della Sanità credo sia un, fino a un ulteriore chiarimento della situazione. Non si può certo lasciar passare un fenomeno con queste caratteristiche senza lavorarci sopra, seppure non ci sono gli elementi di un allarme”. A dirlo, all’Adnkronos Salute, Massimo, già direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano in merito al possibile decisione dell’Oms di classificare comesanitariail. “Per poter rapidamente risolvere questo fenomeno, come tutti speriamo – ha aggiunto – ...

NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - Peter20371 : RT @WeWillWin62: Ecco come si prende il vaiolo delle scimmie - EmyRoyaleagle : RT @UnoFRAtanti: L´hanno chiamato 'Vaiolo delle scimmie' perché chiamarlo 'AIDS' faceva troppo anni ottanta. -

C'era da aspettarsi che i teorici della cospirazione si sarebbero buttati a capofitto sulle suggestioni " a cominciare dal nome, potentemente evocativo " offerte dal "scimmie", che, in realtà non ha molto a che fare con le scimmie ed è invece una malattia di piccoli animali africani come i roditori , sebbene possa infettarle. Ma tant'è.Tra il 15 e il 23 maggio, sono stati segnalati in totale 85 casi discimmie nell'Ue (Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia). L'ha comunicato il ...Provenienti dalle Canarie sono tre dei quattro casi di vaiolo delle scimmie accertati in Italia, l'ultimo in ordine riguarda un uomo di 32 anni di Arezzo. Lo ha dichiarato la commissaria europea alla ...Firenze, 23 maggio 2022 - Sul vaiolo delle scimmie 'nessun allarme, ma attenzione alta delle autorità sanitarie. Teniamo alto il livello di attenzione, in stretto contatto con il Ministero, e sono pie ...