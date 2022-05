'Usiamo l'acqua in modo intelligente' (Di martedì 24 maggio 2022) Appello di AdF ai cittadini. Renai: 'Nessun allarmismo, ma adesso è indispensabile non sprecare più la risorsa ... Leggi su lanazione (Di martedì 24 maggio 2022) Appello di AdF ai cittadini. Renai: 'Nessun allarmismo, ma adesso è indispensabile non sprecare più la risorsa ...

Advertising

CharmesBukowski : RT @geppodanese: Questo perché noi italiani usiamo l'acqua per bollire la pasta anziché friggerla e soprattutto per lavarci. Sono gli altri… - Gigliom57 : Scusa ma l'acqua che non usiamo dove finisce? O evapora o in mare...bacini di contenimento non ne creano di nuovi..… - lorenzhaus : @abc_napoli @MiTE_IT No. È che noi italiani siamo più puliti dei barbari con cui condividiamo il continente. Inolt… - mck33it : @abc_napoli @MiTE_IT semplicemente perche usiamo anche il bidet, ci laviamo di piu, e invece della carne, siccome n… - Gabriel_AMDG : RT @geppodanese: Questo perché noi italiani usiamo l'acqua per bollire la pasta anziché friggerla e soprattutto per lavarci. Sono gli altri… -