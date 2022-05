Uomini e Donne termina mercoledi 1 giugno, dal 6 arriva Un Altro Domani (Di martedì 24 maggio 2022) ida e Riccardo L’ultimo giorno di scuola per Uomini e Donne si avvicina. Questa stagione il dating show di Canale 5 chiuderà i battenti mercoledì 1 giugno. Nei due giorni successivi sarà Una Vita a sostituirlo con delle puntate extralarge (sarà in onda fino alle 15.50), mentre lunedì 6 giugno alle 14.45 debutta la novità spagnola Un Altro Domani. Le ultime puntate di Uomini e Donne saranno caratterizzate dalle scelte dei tronisti Luca (scoprila qui) e Roberta (scoprila qui) e dagli ultimi sviluppi nella saga Ida e Riccardo. I due, che nella puntata in onda ieri si sono “inaspettatamente” riavvicinati, timidamente proveranno a capire se hanno ancora un futuro insieme. Ma gli scontri sono dietro l’angolo… Nel frattempo Ida lascerà Marco, l’uomo con ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 24 maggio 2022) ida e Riccardo L’ultimo giorno di scuola persi avvicina. Questa stagione il dating show di Canale 5 chiuderà i battenti mercoledì 1. Nei due giorni successivi sarà Una Vita a sostituirlo con delle puntate extralarge (sarà in onda fino alle 15.50), mentre lunedì 6alle 14.45 debutta la novità spagnola Un. Le ultime puntate disaranno caratterizzate dalle scelte dei tronisti Luca (scoprila qui) e Roberta (scoprila qui) e dagli ultimi sviluppi nella saga Ida e Riccardo. I due, che nella puntata in onda ieri si sono “inaspettatamente” riavvicinati, timidamente proveranno a capire se hanno ancora un futuro insieme. Ma gli scontri sono dietro l’angolo… Nel frattempo Ida lascerà Marco, l’uomo con ...

