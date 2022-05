Un soldato ucraino si ripara dai bombardamenti russi rifugiandosi in una trincea (Di martedì 24 maggio 2022) Un soldato ucraino, il 55enne Andriy, senza fiato per la paura, tenta di rifugiarsi in una trincea mentre si sentono pesanti bombardamenti intorno a lui, su una strada che porta al Donbass assediato. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) Un, il 55enne Andriy, senza fiato per la paura, tenta di rifugiarsi in unamentre si sentono pesantiintorno a lui, su una strada che porta al Donbass assediato. ...

Advertising

Ukraine_NowIt : ???? “Il militare ucraino che porta la pace di tutto il mondo sulle proprie spalle” Ritratto di un soldato ucraino d… - SfigaCatrame : Soldato ucraino a #Donetsk: 'I nostri ufficiali ci consideravano come carne da cannone, sparavano ai soldati che vo… - LuigiLaurii : @jacopoat Quello che volevo dire è che secondo quella visione quel soldato russo andava ucciso da un qualsiasi ucra… - ANNACippiu : Messaggio della moglie di un soldato ucraino della 115a brigata,che si trova a Severodonetsk Senza armi,senza coman… - AleFiorili : @jacopo_iacoboni Ah sì, infatti in Francia questo reduce dal fronte ucraino viene intervistato mentre in Italia nes… -