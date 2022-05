Ultime Notizie – Ucraina, Di Maio: “A oggi non ci sono condizioni per la pace” (Di martedì 24 maggio 2022) ‘‘Si prospetta una guerra lunga e logorante” in Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, intervistato da Bruno Vespa, spiega come “allo stato attuale, se devo fotografare il momento oggi, non ci siano le condizioni per la pace”. ”In questo momento la Russia sta intensificando i bombardamenti sul Donbass davanti a una strenua resistenza dell’esercito ucraino sostenuto da noi”, ha detto Di Maio. ”La crisi alimentare che si sta generando in tutto il mondo dipende dal grano bloccato nell’area del sud est dell’Ucraina sul Mar Nero”, ha aggiunto. “Non ci sto nel dire che negli ultimi mesi noi abbiamo sostenuto la guerra” rimarca, precisando che quello che si è sostenuto “è solo il principio di legittima difesa del popolo ucraino”. “Il punto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 24 maggio 2022) ‘‘Si prospetta una guerra lunga e logorante” in. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Diche, intervistato da Bruno Vespa, spiega come “allo stato attuale, se devo fotografare il momento, non ci siano leper la”. ”In questo momento la Russia sta intensificando i bombardamenti sul Donbass davanti a una strenua resistenza dell’esercito ucraino sostenuto da noi”, ha detto Di. ”La crisi alimentare che si sta generando in tutto il mondo dipende dal grano bloccato nell’area del sud est dell’sul Mar Nero”, ha aggiunto. “Non ci sto nel dire che negli ultimi mesi noi abbiamo sostenuto la guerra” rimarca, precisando che quello che si è sostenuto “è solo il principio di legittima difesa del popolo ucraino”. “Il punto ...

