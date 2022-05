Sindaco riceve minacce di morte, la Procura non gli crede: ora è indagato (Di martedì 24 maggio 2022) Sue foto insaguinate lasciate nella casella della posta, email di minacce e volantini fuori dal Comune. Sono le intimidazioni denunciate dal Sindaco di Ornago (Monza), Daniel Siccardi, ma per la Procura di Monza sarebbero false. I... Leggi su today (Di martedì 24 maggio 2022) Sue foto insaguinate lasciate nella casella della posta, email die volantini fuori dal Comune. Sono le intimidazioni denunciate daldi Ornago (Monza), Daniel Siccardi, ma per ladi Monza sarebbero false. I...

Advertising

GiornaleLORA : Il sindaco Grillo riceve una delegazione del comitato dei commercianti di via Roma per pianificare iniziative e pro… - alpha19022 : @elevisconti Anch’io sono fiero di avere un PM che riceve l’Atlantic Council invece di essere insultato dal sindaco… - ConfediliziaPc : RT @SforzaFogliani: IL CANDIDATO SINDACO SFORZA FOGLIANI RICEVE ALL’ASSOCIAZIONE DEI LIBERALI (via Cittadella 39) OGNI GIORNO, ANCHE FESTIV… - stefano_pancini : RT @SforzaFogliani: IL CANDIDATO SINDACO SFORZA FOGLIANI RICEVE ALL’ASSOCIAZIONE DEI LIBERALI (via Cittadella 39) OGNI GIORNO, ANCHE FESTIV… - Eva20185 : RT @SforzaFogliani: IL CANDIDATO SINDACO SFORZA FOGLIANI RICEVE ALL’ASSOCIAZIONE DEI LIBERALI (via Cittadella 39) OGNI GIORNO, ANCHE FESTIV… -