"Senza chiarezza sulla guerra in Ucraina il centrodestra non esiste". Parla Quagliariello (Di martedì 24 maggio 2022) "Noi ultimi draghiani? Lo siamo, malgrè lui". Gaetano Quagliariello è reduce da una visita rimarchevole. Ieri, insieme ai Parlamentari Marco Marin e Paolo Romani è andato a trovare il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. "Una visita istituzionale per rendere ufficiale la costituzione del nostro gruppo al Senato". Sì, perché Italia al centro, 10 senatori, diventa un soggetto autonomo in Parlamento. Siete andati a offrire garanzie in quota ultima ridotta draghiana, i responsabili per l'ex capo della Bce? "Diciamo che tra tutti i gruppi siamo quelli più vicini alla sua visione", racconta al Foglio l'ex Forza Italia, Pdl e Ncd. "Ma il presidente del Consiglio non punta a delle truppe di sostenitori. Non ha interesse a indicare un perimetro di forze che gli sono fedeli, piuttosto a indicare degli elementi non negoziabili che giustificano ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 24 maggio 2022) "Noi ultimi draghiani? Lo siamo, malgrè lui". Gaetanoè reduce da una visita rimarchevole. Ieri, insieme aimentari Marco Marin e Paolo Romani è andato a trovare il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. "Una visita istituzionale per rendere ufficiale la costituzione del nostro gruppo al Senato". Sì, perché Italia al centro, 10 senatori, diventa un soggetto autonomo inmento. Siete andati a offrire garanzie in quota ultima ridotta draghiana, i responsabili per l'ex capo della Bce? "Diciamo che tra tutti i gruppi siamo quelli più vicini alla sua visione", racconta al Foglio l'ex Forza Italia, Pdl e Ncd. "Ma il presidente del Consiglio non punta a delle truppe di sostenitori. Non ha interesse a indicare un perimetro di forze che gli sono fedeli, piuttosto a indicare degli elementi non negoziabili che giustificano ...

