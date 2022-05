Advertising

...utenti italiani restano in trepidante (e illusa) attesa di sapere se il mercato europeo prevederà la variante Exynos o Qualcomm del nuovo top di. Questo, almeno per un paio d'anni,...... oltre al già citato sensore principale da 200 MP (ISOCELL HP1 di, quasi certamente), ... Messa in conto la sostanziosa configurazione tecnica, il prezzo in Europatoccare (e andare ... Samsung potrebbe abbandonare i chip Exynos per Galaxy S23 e S24 Secondo le indiscrezioni, Samsung intende creare una task force per progettare un chip proprietario capace di battere l'M1 di Apple.Le prestazioni degli ultimi Exynos hanno deluso gli appassionati, Samsung ora punta a creare un suo chip proprietario in grado di competere con quelli di Apple.