Rita Rusic ricorda l’incontro tra Roberto Benigni e Massimo Troisi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 24 maggio 2022) Tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, bellissima, sempre pronta a raccontare e raccontarsi. Tra i suoi ricordi riaffiorano anche gli artisti, gli attori che non sono più accanto a lei.non ha bisogno di sottolineare che è stata lei a mostrare l’arte e il genio dia Vittorio Cecchi Gori, che è stata lei a volere un incontro tra. Non ha bisogno di accusare nessuno né di sottolineare da chi è stata delusa ma sa di avere fatto molto per le carriere degli artisti che ha scoperto o prodotto. Carlo Verdone è stato il suo testimone di nozze ma anche con lui non c’è più lo stesso legame di un tempo: “Ci siamo persi di vista”. Oggi è un altro giorno non è il programma per tirare ...