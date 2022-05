Referendum giustizia: si allarga il fronte per il sì interno al Pd (Di martedì 24 maggio 2022) Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, non è il solo all’interno del Partito democratico che voterà per il sì, il 12 giugno, ai cinque quesiti referendari sulla giustizia, come ha scritto ieri sul Foglio. Oggi, infatti, con un comunicato stampa, il consigliere regionale della Puglia, Fabiano Amati, in quota Pd, ha annunciato la nascita di un: “Comitato democratici per il sì, in vista del Referendum del 12 giugno prossimo. Si tratta di un comitato promosso da iscritti al Partito democratico ma aperto a tutti i democratici”. Il comitato si inserisce in una sollevazione pacifica ma non silenziosa nata in seno al fronte dem che, nella figura del segretario Letta, si è schierato contro il Referendum ma ha lasciato libertà ai singoli su questa materia. Non solo Gori, anche Enrico Morando e Stefano Ceccanti, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 24 maggio 2022) Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, non è il solo all’del Partito democratico che voterà per il sì, il 12 giugno, ai cinque quesiti referendari sulla, come ha scritto ieri sul Foglio. Oggi, infatti, con un comunicato stampa, il consigliere regionale della Puglia, Fabiano Amati, in quota Pd, ha annunciato la nascita di un: “Comitato democratici per il sì, in vista deldel 12 giugno prossimo. Si tratta di un comitato promosso da iscritti al Partito democratico ma aperto a tutti i democratici”. Il comitato si inserisce in una sollevazione pacifica ma non silenziosa nata in seno aldem che, nella figura del segretario Letta, si è schierato contro ilma ha lasciato libertà ai singoli su questa materia. Non solo Gori, anche Enrico Morando e Stefano Ceccanti, ...

