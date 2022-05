Quinto caso di vaiolo delle scimmie e altre segnalazioni in Italia. l'Inmi: virus paneuropeo (Di martedì 24 maggio 2022) I casi di vaiolo delle scimmie riscontrati in Italia sono saliti a cinque. L'ultimo è riferito a una persona arrivata in Italia dalla Germania che si è recata all'Inmi Spallanzani di Roma. La persona è attualmente seguita dai medici dell'Istituto che fa sapere che il caso ha "caratteristiche cliniche e di trasmissione simili ai precedenti, è stato notificato oggi dall'Istituto Spallanzani. I ricercatori dello Spallanzani hanno inoltre completato la prima fase dell'analisi della sequenza del DNA del Monkeypox virus dei primi tre casi di vaiolo delle scimmie osservati in Italia e seguiti presso l'Istituto romano". I campioni risultati postivi al Monkeypox virus ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) I casi diriscontrati insono saliti a cinque. L'ultimo è riferito a una persona arrivata indalla Germania che si è recata all'Spallanzani di Roma. La persona è attualmente seguita dai medici dell'Istituto che fa sapere che ilha "caratteristiche cliniche e di trasmissione simili ai precedenti, è stato notificato oggi dall'Istituto Spallanzani. I ricercatori dello Spallanzani hanno inoltre completato la prima fase dell'analisi della sequenza del DNA del Monkeypoxdei primi tre casi diosservati ine seguiti presso l'Istituto romano". I campioni risultati postivi al Monkeypox...

