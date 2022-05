Qui solo una bimba, oggi una delle più belle di Don Matteo: chi è? (Di martedì 24 maggio 2022) Bambina bellissima la riconoscete? E’ una dei personaggi più amati di Don Matteo, ed è davvero meravigliosa. Ecco di chi si tratta. La nota serie tv – che ha visto da poco la partecipazione di Raoul Bova – ha saputo sin da subito conquistare i cuori di migliaia di telespettatori. I fans non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, per scoprire quali saranno le sorprese e i colpi di scena che verranno raccontati puntata dopo puntata. Chi è questa bellissima bambina? oggi è una seguitissima attrice che ha attirato l’attenzione di migliaia di seguaci. Lei è… Si tratta di Giorgia Agata che – nella fiction di Don Matteo – interpreta il ruolo di Greta Alunni. La giovanissima ha infatti pubblicato qualche suo scatto che la ritrae da piccolissima: aveva infatti dei meravigliosi ricci d’oro, gli ... Leggi su howtodofor (Di martedì 24 maggio 2022) Bambina bellissima la riconoscete? E’ una dei personaggi più amati di Don, ed è davvero meravigliosa. Ecco di chi si tratta. La nota serie tv – che ha visto da poco la partecipazione di Raoul Bova – ha saputo sin da subito conquistare i cuori di migliaia di telespettatori. I fans non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, per scoprire quali saranno le sorprese e i colpi di scena che verranno raccontati puntata dopo puntata. Chi è questa bellissima bambina?è una seguitissima attrice che ha attirato l’attenzione di migliaia di seguaci. Lei è… Si tratta di Giorgia Agata che – nella fiction di Don– interpreta il ruolo di Greta Alunni. La giovanissima ha infatti pubblicato qualche suo scatto che la ritrae da piccolissima: aveva infatti dei meravigliosi ricci d’oro, gli ...

