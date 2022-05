Psg, Totti: “Rinnovo Mbappé? Non è facile rifiutare il Real Madrid. Una scelta di cuore” (Di martedì 24 maggio 2022) La leggenda della Roma, Francesco Totti, presente a Montecarlo per lo show Rothen Ignites, ha parlato della scelta di Kylian Mbappe di restare al Psg. Ecco le sue parole riportate da RMC Sport: “È stata una scelta di cuore, sono contento. È cresciuto con il PSG. Non è facile rifiutare il Real Madrid, l’ho fatto vent’anni fa per restare alla Roma. Mbappé, anche se più giovane, ha preso la decisione giusta. Le radici sono le più importanti. Da giocatore intelligente qual è, ha scelto di restare a Parigi, e credo sia quella giusta”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) La leggenda della Roma, Francesco, presente a Montecarlo per lo show Rothen Ignites, ha parlato delladi Kylian Mbappe di restare al Psg. Ecco le sue parole riportate da RMC Sport: “È stata unadi, sono contento. È cresciuto con il PSG. Non èil, l’ho fatto vent’anni fa per restare alla Roma., anche se più giovane, ha preso la decisione giusta. Le radici sono le più importanti. Da giocatore intelligente qual è, ha scelto di restare a Parigi, e credo sia quella giusta”. SportFace.

