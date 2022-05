Perchè il Napoli ha perso lo scudetto? (Di martedì 24 maggio 2022) La stagione 2021/2022 è terminata pochi giorni fa: il Milan ha vinto lo scudetto, Inter e Napoli lo rimpiangeranno. Ora è giunto il momento di tirare le somme definitive, capire gli errori commessi e ripartire con nuove idee e consapevolezze. Per il Napoli è stata la stagione della ripartenza dopo due anni difficili, forse i più duri dell’era De Laurentiis: due volte consecutive mancato l’obiettivo Champions e il triplo cambio di allenatore (Ancelotti-Gattuso-Spalletti) testimonia le difficoltà della società nel trovare l’assetto e il progetto giusto. Gli azzurri si ritrovano a fine campionato con la Champions League in tasca ma il rammarico di non essersi giocati il titolo fino all’ultimo, cosa è mancato agli azzurri? Napoli (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)Napoli: obiettivo centrato ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 24 maggio 2022) La stagione 2021/2022 è terminata pochi giorni fa: il Milan ha vinto lo, Inter elo rimpiangeranno. Ora è giunto il momento di tirare le somme definitive, capire gli errori commessi e ripartire con nuove idee e consapevolezze. Per ilè stata la stagione della ripartenza dopo due anni difficili, forse i più duri dell’era De Laurentiis: due volte consecutive mancato l’obiettivo Champions e il triplo cambio di allenatore (Ancelotti-Gattuso-Spalletti) testimonia le difficoltà della società nel trovare l’assetto e il progetto giusto. Gli azzurri si ritrovano a fine campionato con la Champions League in tasca ma il rammarico di non essersi giocati il titolo fino all’ultimo, cosa è mancato agli azzurri?(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images): obiettivo centrato ...

