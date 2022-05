Orto, cosa piantare mese per mese (Di martedì 24 maggio 2022) Facile decidere di autoprodurre verdura e ortaggi in casa, ma come decidere cosa piantare nell’Orto e quando? Coltivare l’Orto vuol dire avere prodotti freschi tutto l’anno, che saranno sicuramente sani e gustosi. Se hai a disposizione un pezzetto di terra, anche un piccolo giardino, può essere utile e divertente organizzare un Orto in casa. È un modo per tenersi impegnati e scaricare lo stress, oltre che un effettivo risparmio per le tasche, mentre la salute ci guadagna. Il giardinaggio è un hobby molto gratificante, ma richiede alcune competenze che puoi facilmente imparare con un po’ d’impegno. Prima di tutto devi sapere qual è la posizione migliore per un Orto. Poi devi preparare il terreno affinché le piante crescano al meglio. Infine, devi conoscere quali sono le piante da ... Leggi su dilei (Di martedì 24 maggio 2022) Facile decidere di autoprodurre verdura e ortaggi in casa, ma come deciderenell’e quando? Coltivare l’vuol dire avere prodotti freschi tutto l’anno, che saranno sicuramente sani e gustosi. Se hai a disposizione un pezzetto di terra, anche un piccolo giardino, può essere utile e divertente organizzare unin casa. È un modo per tenersi impegnati e scaricare lo stress, oltre che un effettivo risparmio per le tasche, mentre la salute ci guadagna. Il giardinaggio è un hobby molto gratificante, ma richiede alcune competenze che puoi facilmente imparare con un po’ d’impegno. Prima di tutto devi sapere qual è la posizione migliore per un. Poi devi preparare il terreno affinché le piante crescano al meglio. Infine, devi conoscere quali sono le piante da ...

Advertising

zarlino : Ho piantato i pomodori nell'orto ma poi ci sono nate altre 100 piantine di pomodoro da sole. Ogni volta che vado ad… - HaroldAndLoueh_ : Ho le mani piene di bolle non so più cosa fare bastaaaaa non posso mangiare direttamente dall'orto - alberto_isidori : @IsolaDeiFamosi Fare una cosa tanto fate come vi pare, portatelo in Italia 1 settimana, poi lo riportate li tanto p… - babifar22 : @MaurizioAlba @rugiada71 @Lory0074 Anch’io ma non credo di aver capito, forse una cosa tipo: quanto deve cuocere il… - DHoyght : @La_Murro @teoxandra In dialetto massese 'cultura' è ogni cosa a foglia larga che raccogli nell'orto... -