Orban scrive all' Ue | no a discussione embargo petrolio russo

Advertising

agenzia_nova : #Orban scrive a #Michel: “Al Consiglio Ue non si parlerà di embargo al petrolio russo” - Rob76282550 : @EnricoLetta @faznet Sei proprio un flagello. Nell'arco di una giornata ne spari una dopo l'altra. Ti prego se sei… - PoliticaNewsNow : UE, von der Leyen scrive ad Orban: 'Complimenti per la tua rielezione oggi' -

ha ribadito che l'Ungheria non appoggia le sanzioni perché non è ancora stata fatta alcuna chiarezza su come l'Ue intende finanziare il distacco di Budapest dalle forniture russe. La ...Secondo il quotidiano finanziario,ha sottolineato poi che il piano RePower Eu della ... Lolo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine nel rapporto della mattina, citato da ...Roma, 24 mag. (askanews) - Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha scritto al presidente del Consiglio europeo Charles Michel per escludere ...Roma, 24 mag. (askanews) - Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha scritto al presidente del Consiglio europeo Charles Michel per escludere che nella prossima riunione dell'organismo Ue si possa ...