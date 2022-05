Narducci Un altro successo dell’avvocato Pini

(Di martedì 24 maggio 2022) È arrivata oggi, dopo 12 anni, una sentenza importantissima che vede assolti i tre poliziotti accusati di lesioni aggravate nei confronti del barista Cesenate Filippo. Una vicenda giudiziaria mediatica che ha visto alla gogna tre servitori dello Stato e fasi processuali delicatissime. Fasi processuali che ho seguito, studiato e analizzato nei minimi dettagli, in un vasto reportage che conservo e che ho realizzato ascoltando i legali, le parti e soprattutto leggendo gli atti. I tre agenti, Christian Foschi, Giancarlo Tizi e Marco Pieri, difesi dagli avvocati Martines, Luzi ehanno affrontato un calvario lungo 12 anni costellato da servizi televisivi senza contraddittorio, e che hanno visto i tre additati come picchiatori. La Corte d’Appello oggi, dopo una condanna in primo grado a 4 mesi con risarcimento del danno disposto in ...

