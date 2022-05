Modica e le sue eccellenze a Geo su Rai tre

Leggi su quotidianodiragusa

(Di martedì 24 maggio 2022)– La Rai accende i riflettori sulla città die le sue. Asi stanno girando da oggi e fino venerdì le riprese per la trasmissione del noto documentarista Mario Gianni, ”Geo”. Gli obiettivi saranno puntati, non solo sul barocco, ma anche sul mare e la tipica campagnana, puntando il focus sulledel territorio.La troupe della Rai, è già in città per realizzare il documentario, in particolare sul cioccolato, le carrubbe, i ricami, lo sfilato, le ceramiche e tanto altro. Sarà Mattia Cerruto ceramista a introdurre il documentario su un programma televisivo, molto conosciuto e apprezzatissimo, che esalta le, i prodotti tipici e le tradizioni locali. L’occasione sarà propizia per mettere in mostra le nostre ...