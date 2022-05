Maxi operazione a Formia | smantellata organizzazione mafiosa | traffico di droga | sequestri di persona e tentati omicidi

(Di martedì 24 maggio 2022). Ondata di arresti questa mattina sul territorio su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma. I target sono state ben 14 persone (di cui 12 in carcere e 2 agli arresti domiciliari), ora gravemente indiziate a vario titolo di associazione finalizzata aldi sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di spaccio, tentatoo, sequestro dia scopo di estorsione, estorsione nonché detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo. Le complesse indagini sul territorio Il provvedimento messo in atto nelle ultime ore si basa sulle evidenze acquisite nel periodo 2019-2020 da un’indagine congiunta eseguita dal Commissariato e dalle Fiamme Gialle del Gruppo di. Durante le ricerche, sono stati raccolti elementi ...

CorriereCitta : Maxi operazione a Formia, smantellata organizzazione mafiosa: traffico di droga, sequestri di persona e tentati omi… - Latina_Oggi : Maxi operazione anti droga a Formia, chi sono le 14 persone arrestate I nomi dei 14 membri dell'organizzazione sott… - QSanit : #Medicina #estetica. Maxi operazione dei #Nas contro gli abusivi: controllate 793 strutture di cui 110 irregolari,… - franconemarisa : Maxi operazione antidroga: 14 arresti di polizia e guardia di finanza - LatinaCorriere : Spaccio e traffico di droga nel Sud pontino, maxi operazione da 14 arresti - -

Il Tirreno

Qualcuno ha cercato di guadagnare sulla scia degli annunci del possibile passaggio di proprietà di Tim Il- rialzo di Tim I fatti sono quelli riferiti all'di cui si è molto discusso ...Le negoziazioni sono state sparse negli ultimi anni, sebbene il- accordo fra Microsoft e ... quattro minuti di annunci ogni ora Vai all'approfondimento L'è stata discussa per diverse ... Maxi-operazione in via Bengasi: sgomberate sei case popolari occupate - Foto Formia. Ondata di arresti questa mattina sul territorio su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma. I target sono state ben 14 persone (di cui 12 in ...Maxi operazione del Nas dei carabinieri in tutta Italia per una campagna di controllo diretta a verificare la corretta erogazione delle prestazioni di medicina estetica anche alla luce dei recenti epi ...