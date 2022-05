L' odontoiatra abusivo aveva uno yacht di 16 metri | sequestrato dai carabinieri

Advertising

UnioneSarda : #Torino - Odontoiatra abusivo con uno yacht da 16 metri in porto: scatta il sequestro - SanremoNews : Imperia: esercizio abusivo della professione, il Nas dei Carabinieri sequestra uno yacht a un odontoiatra (Video) - ilnazionaleit : Imperia: esercizio abusivo della professione, il Nas dei Carabinieri sequestra uno yacht a un odontoiatra [VIDEO] - ilnazionaleit : Imperia: esercizio abusivo della professione, il Nas dei Carabinieri sequestra uno yacht a un odontoiatra (Video) - AnsaLiguria : Odontoiatra abusivo è sotto inchiesta, sequestrato yacht. Operazione Nas Torino, sigilli a barca nel porto di Imper… -

I carabinieri del Nas di Torino hanno sequestrato nel porto di Imperia uno yacht di proprietà di un uomo sottoposto a procedimento penale per l'eserciziodell'attività sanitaria di. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Torino, fa seguito a un' indagine patrimoniale del Nas nei confronti dell'indagato, che ha fatto emergere una ...La barca, con sette posti letto, è di proprietà di un falsogià finito sotto inchiesta per eserciziodella professione. L'uomo, 50 anni, residente nelle valli di Lanzo, aveva ...I carabinieri del Nas di Torino hanno sequestrato nel porto di Imperia uno yacht di proprietà di un uomo sottoposto a procedimento penale per l'esercizio ...È dotato di sette posti letto e intestato a un odontoiatra sottoposto a numerosi procedimenti penali per la sua attività abusiva ...